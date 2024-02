Bundesliga: Leipzig-Sieg von Todesfällen überschattet

David Raum und RB Leipzig kommen in der Bundesliga zu einem 2:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach.

Die Tore von Xavi (14.) und Lois Openda (57.) sowie der zwölfte Saisonsieg, mit dem die Sachsen bis auf einen Punkt an Borussia Dortmund und den vierten Platz heranrückten, gerieten aber zur Nebensache. Das Duell wurde von zwei Todesfällen überschattet.

Elfmeter verursacht - Elfmeter gehalten: Keeper Finn Dahmen hat RB Leipzig einen späten Auswärtssieg beim FC Augsburg verwehrt. Das 2:2 ist für die Sachsen zu wenig. 12.02.2024 | 7:17 min

RB-Fan stirbt im Stadion, Gladbach-Anhänger kommt bei Anreise ums Leben

Während des Spiels verstarb ein Anhänger der Sachsen in der Arena. Versuche, die Person zu reanimieren, scheiterten. "Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen und der Familie", sagte der Stadionsprecher zu Beginn der Halbzeitpause. Das Stadionprogramm wurde heruntergefahren. Der Support der Leipziger war schon zuvor eingestellt worden.

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Xavi Simons bringt Leipzig früh in Führung

Die Spieler versuchten sich aufs Sportliche zu konzentrieren. In der 13. Minute testete Dani Olmo mit einem Schuss aus 13 Metern Gästetorhüter Moritz Nicolas, der glänzend parierte. Kurz darauf war der Torwart machtlos. Xavi Simons nahm den Ball gekonnt mit dem Oberschenkel an und traf in der 14. Minute aus 14 Metern mit seinem sechsten Saisontor zur Führung. Danach verhinderte erneut Nicolas das 2:0 für die Leipziger, als er einen Simons-Schuss (19.) aus zehn Metern hielt.