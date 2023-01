Bei der Klub-WM in Marokko (1. bis 11. Februar) wird nach einer Entscheidung des International Football Association Board (Ifab) erstmals getestet, dass Schiedsrichter nach einem Videobeweis für das Stadion und TV-Publikum über Mikrofon eine kurze Erklärung abgeben. Dieses Vorgehen wird beispielsweise im American Football und anderen Sportarten längst praktiziert.



So soll im Fußball mehr Transparenz hergestellt werden. Nach Auswertung der Bilder sollen die Unparteiischen in standardisierten Sätzen ihre Entscheidung erläutern. Der Funkverkehr zwischen Schiedsrichter und Video-Assistent bleibt nicht-öffentlich. In der Bundesliga kann es dieses Vorgehen frühestens 2024 geben, denn die Tests sind vorerst auf die internationale Bühne begrenzt. Denkbar ist auch ein Einsatz bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland.