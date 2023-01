Fußball-Bundesliga : Von Meisterträumen und Titeljägern

Als Oliver Kahn über den Start in die zweite Saisonhälfte sprach, passte seine äußere Gelassenheit nicht so recht zu dem, was über seine Lippen kam. "Man weiß nicht so hundertprozentig, wo man steht", sagte der Vorstandschef des FC Bayern vorm Bundesliga-Auftakt am Freitag bei RB Leipzig und ergänzte, es sei "ganz schwer einzuschätzen, wie so ein erstes Spiel läuft".