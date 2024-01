Topspiel Leipzig gegen Leverkusen: Das Comeback des Magiers

140 Tage ist es her, dass Dani Olmo zuletzt in der Startelf von RB Leipzig stand. Beim 3:0 gegen Union Berlin lupfte er den Ball mit dem Außenrist hinter die Abwehr, wo Stürmer Benjamin Sesko zum Endstand einköpfte. Es war einer dieser kunstvollen Geniestreiche, für die der Spanier berühmt ist. Doch leider steht der 25-Jährige ebenso für Verletzungen am Fließband.

Seit der Überbelastung mit Doppelteilnahme an Olympischen Spielen und der Europameisterschaft 2021 kommt der filigrane Ausnahmespieler nicht mehr recht in Tritt und konnte keine Saison mehr durchspielen.

In dieser Bundesliga-Spielzeit verpasste er nach Knieverletzung und Schultereckgelenk-Sprengung nahezu die gesamte Hinrunde. Pünktlich zum Rückrundenauftakt könnte der spanische Dauerpatient nun beim Topspiel gegen Bayer Leverkusen (18.30 Uhr, hier im Bundesliga-Liveticker ) in die Startelf zurückkehren.

Rose: "Olmo kann Spiele bestimmen und allein entscheiden"

Spieler dieser Qualität hast du nicht oft - nicht in der Bundesliga, nicht in der Premier League, nicht in der Primera Division und nicht in der Serie A.

Der letzte Startelf-Einsatz von Olmo: Die Highlights aus der Bundesliga-Vorrundenpartie Union Berlin gegen RB Leipzig. 04.09.2023 | 9:01 min

Mit Olmo hat RB in der Offensive viel mehr Ruhe am Ball. Er setzt seine Mitspieler klug in Szene, stößt selbst in gefährliche Räume und zieht die Aufmerksamkeit der Defensivspieler auf sich. Davon dürfte vor allem Xavi Simons profitieren, der die Kreativlast in dieser Saison als gerade 20-Jähriger viel zu oft allein tragen musste und durch Olmos Rückkehr wieder mehr Freiheiten bekommt.