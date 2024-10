Boniface trifft zum Sieg: Knapper Bayer-Erfolg gegen Milan

Nach dem überzeugenden 4:0 gegen Feyernoord Rotterdam hat Bayer nun sechs Punkte auf dem Konto. Am 3. Spieltag tritt die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso bei Stade Brest an (23. Oktober, 18:45 Uhr).

Milan macht Bayer das Leben schwer

So einfach wie Feyenoord zum Champions-League-Start machte es Milan Florian Wirtz und Co. diesmal aber nicht. Zwar war Bayer klar spielbestimmend und hatte deutlich mehr Ballbesitz, doch die Rossoneri liefen geschickt die Räume zu und verteidigten routiniert. Zudem setzte die AC immer wieder Nadelstiche nach vorne.

Bayer Leverkusen liefert in Rotterdam ein Lehrstück in Sachen Konterfußball. Beim 4:0 gegen ein keineswegs schwaches Feyenoord-Team klappt alles wie am Schnürchen.

19.09.2024 | 2:58 min