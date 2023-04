Und dann braucht so ein Verein Seele, um sich aus dem Schlamassel wieder rauszukämpfen. Die sucht man in den letzten Wochen vergeblich an der Säbener Straße. Seele heißt in diesem Fall Zusammenhalt, Teamgeist, Verschworenheit aller, die mit der Mannschaft zu tun haben. Stattdessen Modenschauen, missratene Skiausflüge, Trainerrausschmisse. So wird das nichts.