Dortmund - Barcelona: Flick braucht Sieg gegen die Zweifel

Nach einem Traumstart von Hansi Flick beim FC Barçelona hakte es zuletzt. Nun hofft der deutsche Trainer in der Champions League in Dortmund auf einen Sieg gegen die Zweifel.

Nach einem Traumstart gelang Trainer Hansi Flick mit dem FC Barcelona zuletzt in fünf Ligaspielen nur ein Sieg. Quelle: imago

Am Samstag flog Hansi Flick erstmals in seiner Profitrainerkarriere vom Platz . Der Mann, den viele Deutsche als Vertreter seines rotgesperrten Chefs Joachim Löw im EM-Viertelfinale 2008 kennenlernten, mokierte sich während des 2:2 seines Arbeitgebers FC Barçelona bei Betis Sevilla über eine Elfmeterentscheidung.

Weder Fernsehbilder noch Lippenleser konnten allerdings belegen, dass er dabei irgendwie ausfallender geworden wäre, als es bei Trainern üblich ist. Flick erklärte, sich "über mich selbst aufgeregt" zu haben, "nicht über irgendwen", und der Schiedsrichter nannte in seinem Bericht keine der vermeintlichen Beleidigungen.

Dortmund gegen Barcelona : Wie weit trägt Gittens’ Tor-Trick den BVB? Jamie Gittens als Dortmunds Spieler der Stunde soll dem BVB in der Champions League zuhause über die Hürde Barcelona helfen. Bislang traf er in der Königsklasse stets auswärts. von Patrick Brandenburg mit Video

Schiedsrichter-Verschwörung gegen Barça?

Viele Fans sehen in der Hinausstellung daher einen weiteren Beleg für eine Verschwörung der Schiedsrichter gegen ihren Verein, seit dieser im "Fall Negreira" der Bezahlung eines ehemaligen Obmanns der Unparteiischen verdächtigt wird. Barça selbst, so ist zu vernehmen, will eine wahrscheinliche Ligaspielsperre Flicks anfechten.

Der Fall Negreira Der FC Barçelona hat von 2001 bis 2018 mehr als sieben Millionen Euro an den damaligen Vizepräsidenten des spanischen Schiedsrichterkomitees, José María Enríquez Negreira, gezahlt - angeblich für Beraterdienste.



Das hatte eine Prüfungen seitens des Finanzamts ergeben. Korruptionsvorwürfe wurden laut. Im Mai dieses Jahres hob ein Gericht in Barcelona die Anklage gegen den Klub auf.

Der Trainer selbst will davon allerdings nicht viel wissen. Sein Assistent Marcus Sorg werde einen guten Job machen, sagte Flick, der heute im Champions-League-Spitzenspiel bei Borussia Dortmund (21 Uhr / Zusammenfassung in der Champions-League-Sendung ab 23 Uhr ) wie gewohnt auf der Bank sitzen kann. Und nein, er wolle die Schiedsrichter keinesfalls als Entschuldigung dafür anführen, dass in den letzten fünf Ligaspielen nur ein Sieg gelang.

Vorgänger Xavi sah nur noch Feinde

Bloß die Contenance wahren, bloß nicht paranoid werden und damit am Ende noch die Mannschaft infizieren. Bloß nicht einen so entnervten Eindruck machen wie am Ende sein Vorgänger Xavi, der irgendwann überall nur noch Feinde sah. Mit seiner Maxime, "mich nur damit zu beschäftigen, was ich kontrollieren kann", ist Flick in diesem schwierigen Klub bisher schließlich so gut gefahren, dass ihm eine junge, ersatzgeschwächte Mannschaft zunächst einen Traumstart bescherte.

Hansi Flick als Trainer beim FC Barcelona: Die Skepsis war zunächst groß, nun trumpft der Klub auf wie zu besten Zeiten. Wie hat der frühere Bundestrainer das geschafft? 31.10.2024 | 16:44 min

Besonders beim 4:1 gegen den FC Bayern in der Champions League und einem folgenden 4:0 in der Liga beim Erzrivalen Real Madrid spielte sie sich in einen Rausch, wie ihn die Fans lange ersehnt hatten nach Jahren der finanziellen und oft auch sportlichen Krise.

So schlecht steht der Klub nicht da, aber ...

Vor dem Duell in Dortmund ist diese Romanze zwar nicht erloschen - aber doch etwas eingetrübt. Von einem "shit november" sprach Flick selbst in einer seiner Pressekonferenzen, die er mit Ausnahme von Heimatbesuchen auf Englisch gibt. Doch dann wurden auch im Dezember gleich schon wieder Punkte liegen gelassen.

Dass das nach dem Clásico scheinbar schon abgehängte Madrid bei zwei Punkten und einem Spiel weniger in der Ligatabelle demnächst sogar vorbeiziehen könnte, ist gar nicht mal das Hauptproblem.

Die Saison ist noch lang und Barça hat wegen der für den Spätwinter geplanten Rückkehr ins Camp Nou einen ungleichen Spielkalender mit mehr Heimspielen in der zweiten Saisonhälfte. Zudem liegt der Klub in der Champions League mit vier Siegen aus fünf Spielen bisher absolut auf Kurs.

Drittes Spiel, zweite Niederlage für Bayern München in der Champions League. Beim FC Barcelona mit Ex-Trainer Flick unterliegt der Rekordmeister deutlich mit 1:4. 23.10.2024 | 2:59 min

Problem ist der jüngste Gesamteindruck

Besorgniserregend sind aber die jüngsten Eindrücke auf dem Platz. Die Souveränität des goldenen Frühherbstes scheint verflogen, die anfangs so brillante Abseitsfalle von Flicks hoher Abwehrreihe dechiffriert. In Sevilla schnappte sie kein einziges Mal zu. Barça führte zweimal und war mit dem Remis trotzdem gut bedient. Die fehlende Spielkontrolle erinnerte bisweilen schon gefährlich an die letzte Spielzeit unter Xavi.

Die Fans verehren diese Mannschaft und unterstützen sie, auch wenn sie mal einen schlechten Lauf hat. „ Hansi Flick

Dennoch steht der Trainer in Klub, Medien und Fankreisen weiter hoch im Kurs. Kritik beschränkt sich bisher auf bestimmte Auswechslungen oder Rotationen. Flick äußerte gestern die Hoffnung, dass das auch so bleiben wird. Doch auch er weiß natürlich, dass gegen Zweifel am besten Siege helfen.

Die wichtigsten Spiele gibt es immer mittwochs ab 23 Uhr bei sportstudio.de und bei ZDFheute im Video.