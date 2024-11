Ob Celtic Glasgows Trainerlegende Brendan Rodgers Pressekonferenzen der Bundesliga verfolgt, ist nicht bekannt. Doch sicher haben seine Scouts am Samstagabend beim 2:1-Erfolg des BVB genau hingesehen, wie RB Leipzig zu bezwingen ist. Am Dienstag empfangen die Schotten die Sachsen in der Champions League.

Leipzig in Glasgow unter Druck

Als Zusatzservice erklärte RB-Trainer Marco Rose auch ungewohnt detailliert, warum RB in Dortmund so wie generell in den großen Spielen dieser Saison nicht die gewohnte Wucht und Stabilität entfalten konnte. Dortmunds Matchplan könnte eine Blaupause für Celtic sein.

Trainer Marco Rose musste konstatieren: "Am Ende holt es uns immer wieder ein, dass uns in größeren Spielen, in denen wir uns absetzen und einen Statement-Sieg erringen können, die Traute und die Überzeugung in unsere Qualitäten fehlen."