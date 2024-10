Champions League: Stuttgart setzt gegen Sparta auf Millot

Enzo Millot jubelt nach seinem Tor gegen Borussia Dortmund. Quelle: imago/Sportfoto Rudel

Der VfB Stuttgart hat Borussia Dortmund eine Lehrstunde erteilt. Die taktisch cleveren Schwaben fertigten den BVB im Duell zweier Champions-League-Teilnehmer mit 5:1 (2:0) ab. 23.09.2024 | 9:49 min

Der Ritterschlag erfolgte am vergangenen Samstag: "Enzo Millot ist wahrscheinlich der beste Spieler der Bundesliga im Moment", sagte der nicht als unkritisch geltende Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann. Voll des Lobes über den 22-jährigen Franzosen ist aber derzeit nicht nur TV-Experte Hamann. Spätestens seit dem Gala-Spiel seines VfB Stuttgart beim 5:1-Sieg gegen Borussia Dortmund ist Millot in aller Munde.

Unter Hoeneß zum kompletten Spieler geworden

Gegen die völlig überforderten Dortmunder hatte Millot das 3:0 selbst erzielt und zwei andere Treffer vorbereitet. Am vergangenen Spieltag traf er erneut zum zwischenzeitlichen 1:1 in Wolfsburg (2:2). Doch Millot ist nicht nur als Vollstrecker und Vorbereiter effektiv. Seine überragende Technik, gepaart mit Spielintelligenz und hohem Tempo machen ihn für seine Gegenspieler schwer zu kontrollieren.

Zumal er in den vergangenen Monaten das Ackern und Kämpfen gelernt hat und sich nicht zu schade ist, die Drecksarbeit für seine Kollegen zu verrichten. Es dürfte die Kombination aus all diesen Fähigkeiten sein, die sein Trainer Sebastian Hoeneß meint, wenn er davon spricht, Millot mache am Ball "großartige Sachen."

Probleme unter Labbadia

Deniz Undav hat dem VfB in Wolfsburg in der Nachspielzeit eines harten Spiels einen Punkt gerettet. Ärger brachte eine Fehlentscheidung, die zu Gelb-Rot für Atakan Karazor führte. 30.09.2024 | 7:59 min

Dem gläubigen Christen Millot, der in Lucé drei Kilometer von der weltberühmten Kathedrale von Chartres entfernt aufgewachsen ist, ist das Lob seines Trainers außerordentlich wichtig. Denn Hoeneß hat großen Anteil an der Entwicklung, die der 22-Jährige zuletzt genommen hat. Unter dessen Vorgänger Bruno Labbadia kam Millot nicht zurecht.

Nun hat ihm Hoeneß mit seiner deutlich pädagogischeren Art genau die Tugenden beigebracht, die bereits Labbadia (zurecht) eingefordert hatte: mannschaftsdienlicheres Spiel und eine professionellere Einstellung. Die Mühe hat sich gelohnt: "Der Junge ist gesegnet mit außergewöhnlichen Qualitäten, wirklich unglaublich", sagte Hoeneß nun unter dem Eindruck des grandiosen Spiels gegen Borussia Dortmund.

Er hat sich die ganz große Bühne verdient. Das war herausragend, ein anderes Level. Damit hat er einen Standard gesetzt, den er gerne wiederholen darf. Trainer Sebastian Hoeneß

Kapitän der französischen U21

Das waren überschwängliche Worte. Vor allem, wenn man weiß, dass Hoeneß im Normalfall nie einen Spieler herausgreift. Selbst dann nicht, wenn der individuell so auffällig war wie Serhou Guirassy, der in der vergangenen Saison 28 Mal für den VfB traf. Schon da hatte Milllot gute Daten vorzuweisen.

In 35 Pflichtspielen gelangen dem Kapitän der französischen U-21-Olympiaauswahl sechs Treffer, elf weitere bereitete er vor. In dieser Saison kann er schon drei Tore und zwei Assists geltend machen

Riesige Vorfreude auf Sparta Prag

Couragiert gespielt, aber nichts geholt: Der VfB Stuttgart verliert bei der Rückkehr in die Champions League 1:3 bei Titelverteidiger Real Madrid (enthält virtuelle Bandenwerbung). 18.09.2024 | 2:59 min

Am Dienstag (18:45 Uhr) erwartet der VfB, der im Auswärtsspiel bei Real Madrid (1:3) durchaus überzeugte, nun Sparta Prag, den 22-maligen tschechoslowakische und 14-maligen tschechischen Meister. Der Traditionsverein, in dessen Tor mit Peter Vindahl ein Mann steht, der in der Saison 2022/2023 beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg spielte, ist sehr erfolgreich in den Wettbewerb gestartet.

RB Salzburg wurde souverän 3:0 besiegt. Unterschätzen wird der VfB seinen Gegner also gewiss nicht - bei allem Ehrgeiz. "Am Dienstag wollen wir wieder Erfolge feiern", kündigt Atakan Karazor an. Mit physischen Problemen aufgrund der Dreifachbelastung (Liga, Pokal, Königsklasse) rechnet Sportvorstand Fabian Wohlgemuth nicht: "Dafür haben wir den Kader auch in der Breite entsprechend ausgerichtet."

Erstes CL-Heimspiel nach 14 Jahren

Umso mehr freut sich der Sportvorstand auf das seit langem ausverkaufte Abendspiel: "Das ist das erste Champions-League-Heimspiel nach über zehn Jahren. Da ist die Vorfreude riesig." Das dürfte auch für Deniz Undav gelten, der gegen Wolfsburg zunächst auf der Bank saß. Der Nationalspieler wird von Beginn an auflaufen. Genau wie Enzo Millot.

