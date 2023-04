Beides lässt sich bejahen. Real hat in der Meisterschaft zwar elf Punkte Rückstand auf den FC Barcelona, liegt aber auf Kurs zum sechsten Champions-League-Titel in Kroos’ Karriere (bisher vier mit Real, einer mit dem FC Bayern). Am 6. Mai im spanischen Pokalfinale gegen Osasuna könnte er außerdem die einzige Trophäe gewinnen, die ihm in seinen Madrider Jahren noch fehlt.



Kroos ist für diese Erfolge wichtig wie eh und je. Zwar wird er in weniger wichtigen Partien wie am Samstag in Cádiz (2:0) immer öfter geschont. Aus Reals Galamittelfeld ist der 33-Jährige aber ebenso wie sein kongenialer Kompagnon Luka Modric nicht wegzudenken. Junge Positionskollegen wie Eduardo Camavinga oder Aurélien Tchouaméni bleiben da vorerst nur Ergänzungen.