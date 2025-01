Es geht wieder los: Die Champions League ist zurück

"Die Meister, die Besten, les grandes équipes, the champions". Diese Zeilen werden diese Woche wieder in 18 Stadien gesungen - die Champions League ist zurück. Ein Überblick.

Pause vorbei: So steht's in der Königsklasse

Sechs Spieltage sind in der Champions League gespielt, trotzdem steht noch keine K.o.-Phase an. Aktuell geht es für "les grandes équipes" noch um das Weiterkommen im neuen Liga-Modus.

Aus der großen Ligatabelle qualifizieren sich die ersten acht Mannschaften direkt für das Achtelfinale, Platz neun bis 24 muss den Weg über die Playoffs gehen. Nun steht Ligaspieltag sieben von acht an.

Leverkusen punktgleich mit fünf Teams

Bayer Leverkusen ist die bisher beste deutsche Mannschaft im Wettbewerb. Mit 13 Punkten überwinterte die Werkself auf einem starken vierten Platz. Darauf sollten sich die Jungs von Xabi Alonso allerdings nicht ausruhen, denn gleich fünf Teams sind punktgleich mit Bayer.

Zudem müssen die Leverkusener heute bei Atletico Madrid ran. Im Estadio Metropolitano wurde bisher niemandem etwas geschenkt.

Dortmund und Bayern in Lauerstellung

Die beiden deutschen Topklubs stehen mit jeweils vier Siegen und zwei Niederlagen auf den Plätzen neun und zehn. Der BVB musste sich Real Madrid und dem FC Barcelona geschlagen geben, ist mit seinem guten Torverhältnis aber der erste Anwärter auf einen Platz in den Top-Acht.

Die Dortmunder sind erst einmal in Bologna gefordert, bevor sie am letzten Spieltag vor der gelben Wand Schachtar Donezk empfangen.

Auch die Bayern haben mit Duellen in Rotterdam und zuhause gegen Bratislava ein Restprogramm ohne die ganz großen Namen. Allerdings sollten die Münchner besonders die Partie bei Feyenoord Rotterdam nicht unterschätzen.

Offensiver VfB darf noch hoffen

Mit Offensivfußball die Fans begeistern: Das ist den Stuttgartern auch in der Champions League gelungen. Aber auch mit dem im Ligavergleich viertmeisten Ballbesitz reicht es bislang nur für sieben Punkte und Platz 26.

Möchte der VfB sich noch für die Playoffs qualifizieren, so ist er heute in Bratislava zum Siegen verdammt. Denn am letzten Spieltag wartet mit Paris Saint-Germain ein echter Brocken.

Leipzig abgeschlagen mit null Punkten

Keine Punkte und keine Chance mehr aufs Weiterkommen hat Leipzig. Mit Atlético Madrid, Juventus Turin, Liverpool, Celtic Glasgow, Inter Mailand und Aston Villa hatte RB das bislang schwierigste Programm aller Bundesligisten.

Trotzdem passen null Punkte aus sechs Spielen natürlich nicht zur Leipziger Erwartungshaltung. In den letzten Duellen gegen Sturm Graz und Sporting Lissabon geht es nur noch um kosmetische Schadensbegrenzung in der Tabelle.

Fußballmärchen Brest - Verkehrte Welt in Frankreich

Für die französische Hafenstadt Brest ist es die erste Teilnahme an der Champions League überhaupt. Fernsehbilder aus dem Stadion in Brest zeigten in dieser Saison zumeist ungläubig dreinschauende Fans auf den Tribünen.

Denn nach sechs Spieltagen stehen die Franzosen mit 13 Punkten auf Platz sieben. Vier Siege, sowie ein Unentschieden gegen Leverkusen gleichen einem kleinen Fußballmärchen.

Frankreichs Dauermeister PSG hingegen zittert gewaltig. Niederlagen gegen Arsenal, Atlético und die Bayern führen dazu, dass sich PSG zum Restart im neuen Jahr auf Rang 25 wiederfindet. Um sich noch in die Playoffs zu retten, braucht PSG dringend Punkte aus den verbleibenden Duellen gegen Manchester City und den VfB.

Vorjahressieger nur Mittelmaß

Real Madrid und Manchester City suchen weiterhin nach ihrer Form in der Königsklasse. Beide Klubs waren als Titelfavoriten in die Saison gegangen. Aktuell müssen die Sieger der letzten beiden Saisons noch um ihren Platz in den Playoffs bangen.

Dem gegenüber hat Citys Ligakonkurrent Liverpool eine einwandfreie Statistik aufzuweisen. Die Reds stehen ohne Punktverlust mit nur einem Gegentor auf Platz eins.

Die wichtigsten Spiele gibt es immer mittwochs ab 23 Uhr bei sportstudio.de und bei ZDFheute im Video.

