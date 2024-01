Fußball: Wie Klopp den FC Liverpool neu erfindet

Um einen Umbruch so konsequent und zielgerichtet zu bewerkstelligen, kommt einem Trainer in England entgegen, dass er dort wesentlich mehr Kompetenzen bei der Kaderplanung hat als hierzulande. Für dieses Aufgabenfeld hat sich Klopp Anfang der Saison den erfahrenen Bundesliga -Manager Jörg Schmadtke an seine Seite geholt