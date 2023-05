Sollte der BVB den Titel holen, wird ein 48-stündiger Ausnahmezustand mit rund einer Viertelmillion Fans in den Straßen erwartet. Die Behörden appellieren, in aller Euphorie auch die nötige Gelassenheit zu bewahren und friedlich zu feiern. Es sei, so steht es in der offiziellen Pressemitteilung, "unmittelbar nach dem Schlusspfiff gegen 17:20 Uhr und bis in die Abend- und Nachtstunden hinein mit spontanen Jubelaktionen im öffentlichen Raum zu rechnen". Der Verkehr könne kollabieren, Bahnen fahren Sonderschichten.