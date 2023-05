Der FC Bayern war in dieser Saison im DFB-Pokalhalbfinale klar am VfL Wolfsburg (0:5) und im Champions-League-Viertelfinale an Arsenal WFC (1:0, 0:2) gescheitert. Das Hinspiel gegen den Topklub aus London war zugleich die einzige Partie in der Rückrunde, bei dem die Münchnerinnen in die große Arena umzogen.