MSV Duisburg: Schluss mit Profi-Frauenfußball

Bessere Zeiten: Spielerinnen des MSV Duisburg hier noch in der Frauen-Bundesliga.

Das planerische Defizit des Frauenteams könne wegen des Abstiegs der Männermannschaft in die Regionalliga West nicht finanziert werden, heißt es in einer Mitteilung des MSV vom Dienstag.

Leider ist es trotz aller Bemühungen nicht gelungen, die für dieses Projekt notwendigen Sponsoren und Gönner zu finden, ohne die ein Start in der zweiten Spielklasse für den MSV finanziell nicht darstellbar ist.

"Neun der elf Spielzeiten seit der Übernahme während der Saison 2013/14 absolvierte der MSV in der Bundesliga, ist jetzt aber auch zum dritten Mal abgestiegen", heißt es weiter.

Der VfL Wolfsburg hat einen Ausrutscher im Kampf um den Titel in der Bundesliga der Frauen so eben vermieden. Bei Schlusslicht MSV Duisburg siegte der VfL durch späte Tore mit 4:1.

Frauen und Männer abgestiegen

Die Abteilung Frauen- und Mädchenfußball werde weiter leistungsbezogenen Breitensport anbieten und sei mit dem Westdeutschen Fußball-Verband in intensiven Gesprächen über eine Teilnahme der ersten Frauen-Mannschaft an der Regionalliga West-Saison 2024/25, so die Duisburger.