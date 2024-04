EM-Quali gegen Island: Nächster Etappensieg für DFB-Frauen

Zweites Spiel in der EM-Qualifikation, zweiter Sieg: Die Fußball-Frauen des DFB haben auf dem Weg zur Endrunde in der Schweiz mit dem 3:1 (3:1)-Sieg gegen Island einen weiteren Etappensieg gelandet. Lea Schüller (4., 34.) und Lena Oberdorf (45.+3) erzielten die Tore in Aachen, Hlin Eiriksdottir hatte in der 23. Minute für die Isländerinnen ausgeglichen.