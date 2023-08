Das Straßenrennen der Frauen bei der Rad-WM in Glasgow ist am Sonntag bei "sportstudio live" im ZDF zu sehen. Ab 15:15 Uhr melden sich Reporter Peter Leissl und Experte Marcel Kittel von der Rennstrecke.



Zuvor steht ab 14:10 Uhr der Massenstart der Frauen beim Sommer-Biathlon in Wiesbaden auf dem ZDF-Programm. Moderator Alexander Ruda, Reporter Christoph Hamm und Co-Moderator Herbert Fritzenwenger berichten gegen 15:25 Uhr auch über den Massenstart der Biathleten in der hessischen Landeshauptstadt.



Ab ca. 16:10 steht dann wieder das Straßenrennen in Glasgow im Fokus.



In der "sportstudio reportage" am Sonntag ab 17:10 Uhr im ZDF sind weitere Spiele der ersten Runde im DFB-Pokal in der Zusammenfassung zu sehen. Auch ein Bericht über Dirk Nowitzkis Aufnahme in die Hall of Fame und über Zehnkämpfer Niklas Kaul eine Woche vor Beginn der Leichtathletik-WM bietet die Serndung mit Moderator Rudi Cerne.

Bildquelle: ZDF