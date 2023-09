Sportchef Rudi Völler, der zusammen mit Präsident Bernd Neuendorf am vergangenen Dienstag in Köln das entscheidende Gespräch mit dem verfügbaren Wunschkandidaten führte, nannte es einen "Glücksfall", dass solch eine begehrte Lösung auf dem Markt gewesen sei. Nagelsmann will in der Zusammenarbeit mit der Mannschaft "nichts verkomplizieren", aber dennoch "attraktiven Fußball" anbieten. Sein Versprechen: "Wir werden keine 14 verschiedenen Grundordnungen spielen - keine Sorge." Weil er nicht täglich mit den Spielern arbeiten könne, werde sein Plan "nicht so komplex" sein.