War das wirklich derselbe Flick, der die deutschen Nationalspieler während der Fußball-WM in Katar wie Schulbuben abgekanzelt hatte? Mit dem verlorenen Auftaktspiel eben gegen Japan (1:2) nahm die am Ende auf allen Ebenen vermasselte WM-Mission ihren Anfang. Detailliert belegt eine seit Freitag abrufbare TV-Doku auf Prime Video die Misstöne und Verstimmungen; mittendrin ein ohne Kompass durch die Wüste irrender Bundestrainer, der schroff das Team anbrüllt und doch kaum Gehör findet. Die vier Teile unter dem Titel "All or nothing" habe er sich nicht angeschaut, raunte Flick, dem der Zeitpunkt der Veröffentlichung natürlich nicht gepasst haben kann.