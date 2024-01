EM-Hauptrunde: Schafft Island das nächste Handball-Wunder?

Sie kommen aus dem fernen Nordatlantik. Aber die isländischen Handballer werden, wenn sie am Donnerstagabend (20.30 Uhr, live im ZDF) in der riesigen Kölner Arena gegen Deutschland einlaufen, von Tausenden Fans unterstützt, die sie schon in der Münchener Vorrunde begleitet hatten. Ein Ausdruck der hohen Erwartungen, mit denen die Nachfahren der Wikinger in die Europameisterschaft gestartet waren.