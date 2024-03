Tests mit dem Porsche: Vettel kehrt ins Cockpit zurück

Vettel übernahm das Steuer eines Porsche 963 Hypercars und drehte fleißig seine Runden im Motorland Aragon. Der Bolide des Teams Penske Motorsport ist in der Langstecken-WM auch beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans im Einsatz. Dort könnte es am 15./16. Juni unter Umständen zu einem Aufeinandertreffen mit seinem Kumpel und ehemaligen Formel-1-Weggefährten Mick Schumacher kommen.