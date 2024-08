Olympia: Berger: Hrubesch holte das Beste aus mir raus

Ann-Katrin Berger hat ihre Elfmeter-Parade in der Nachspielzeit des Bronze-Duells gegen Spanien dem scheidenden Bundestrainer Horst Hrubesch gewidmet. "Der Elfmeter war einfach für ihn", sagte die 33-Jährige.

In der neunten Minute der Nachspielzeit ahnte Berger die richtige Ecke gegen Weltfußballerin Alexia Putellas und hielt damit das 1:0 (0:0) zum Gewinn der Bronzemedaille für die DFB-Frauen fest.

Berger selbst beklagte nach dem Spiel einen Blackout, konnte sich nicht so recht an die spielentscheidende Szene erinnern: "Ich habe echt keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Mein Kopf hat sich ausgeschaltet."