Olympia in Paris: Die deutschen Team-Medaillenhoffnungen

Am Freitag werden in Paris die Olympischen Sommerspiele feierlich eröffnet. Die ersten Wettkämpfe beginnen aber schon am Mittwoch - allen voran die Ballsportarten. Welches Team kann sich aus deutscher Sicht im Kampf um die Medaillen Chancen ausrechnen? Ein Überblick.

Basketball: Nach WM-Titel auch Olympia-Gold?

Die deutschen Basketballer haben den letzten Test vor Olympia mit Bravour gemeistert. Zwar unterlagen sie den USA mit 88:92, dennoch blicken sie mit Hoffnung Richtung Paris. 23.07.2024 | 0:58 min

In der Geschichte der Olympischen Spiele hat Deutschland bisher noch keine Medaille im Basketball gewinnen können. Die Testspiele gegen Vorrundengegner Japan und gegen die Niederlande konnte die Mannschaft klar für sich entscheiden. Und auch der Topfavorit USA mit all seinen NBA-Stars scheint nicht weit weg zu sein. Die olympische Generalprobe gegen die USA verlor das Herbert-Team in London nur knapp.

Klare Sache im letzten Test: Beim 4:0 gegen Österreich lässt das Team von Trainer Hrubesch sogar noch weitere Treffer liegen. Sorgen bereitet eine Verletzung von Lena Oberdorf. 16.07.2024 | 6:59 min

Fußball: DFB-Frauen wollen zweites Mal Gold

In Rio 2016 gab es bereits Gold für die DFB-Frauen. Daran möchten sie in Paris anknüpfen und nach dem frühen Aus bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr, zeigen was sie können.

Im letzten Testspiel gegen Österreich hat sich das Ziel für Olympia klar gezeigt. Mit einem 4:0 sind die Zweifel nach dem enttäuschenden Qualifikationsspiel gegen Island in den Hintergrund gerückt.

Hockey: Nach Platz vier jetzt das Podium?

Auch die deutschen Hockey-Männer aufs Podest. Nachdem die Mannschaft von Trainer André Henning in Tokio 2021 mit Rang vier das Treppchen nur knapp verpasst hat, wird sie diesmal wieder alles daran setzen, ganz vorne mit dabei zu sein. Immerhin gewannen die deutschen Hockeyspieler 2008 in Peking und 2012 in London jeweils Gold. 2016 in Rio gab es Bronze.

Bei der WM im vergangenen Jahr holte die Mannschaft den Titel. Und auch im olympischen Qualifikationsturnier Anfang des Jahres in Maskat stimmte die Form für Paris.

Hockey-Frauen sind guter Hoffnung

Die deutschen Hockey-Frauen holten in Rio 2016 Bronze. Bei der WM im letzten Jahr landeten sie auf dem vierten Platz. Davor hatten sie 2021 EM-Silber gewonnen. Mit dem dritten Platz beim Olympia-Qualifikationsturnier löste das DHB-Team souverän das Ticket für Paris.

Die deutsche Dressurreiterin Isabell Werth bei dem Großen Dressurpreis von Aachen. Quelle: dpa

Dressur: Gibt es das 14. Gold?

Die deutsche Dressur-Mannschaft ist der Favorit in Paris. Mit 13 gewonnenen Goldmedaillen bei Olympischen Spielen ist die Mannschaft nicht wegzudenken im Kreis der Medaillen-Anwärter.

Isabell Werth ist mit 55 Jahren die älteste Teilnehmerin bei den Olympischen Spielen im deutschen Team - und mit sieben Gold- und fünf Silbermedaillen auch die erfolgreichste. Mit einer weiteren Goldmedaille könnte sie die Kanutin Birgit Fischer als bislang erfolgreichste deutsche Olympionikin aller Zeiten ablösen.

Ruder-Achter geht auf Medaillenkurs

Der Deutschland-Achter um Benedict Eggeling hat bei der EM in diesem Jahr bereits gewonnen. Sowohl in Tokio 2021 als auch in Rio 2016 reichte es ebenfalls zu Silber und in London 2012 gab's sogar Gold.

Trotz des EM-Titels waren die letzten Jahre für das Ruder-Team eher enttäuschend. Mit einem fünften und siebten Platz bei den letzten zwei Weltmeisterschaften blieben sie deutlich hinter ihren Ansprüchen.

Handball: DHB-Team top vorbereitet

Die Handball-Männer haben in ihrer Olympia-Vorbereitung geglänzt und drei Siege geholt. Auch die amtierenden Europameister Frankreich konnten sie mit 35:30 besiegen. Für die DHB-Auswahl gab es zuletzt bei den Spielen in Rio 2016 die Bronze-Medaille. Nach dem vierten Platz bei der Heim-EM in diesem Jahr ist die Mannschaft wieder bereit für einen Podestplatz.

Tischtennis: Ist China diesmal schlagbar?

Die deutsche Tischtennis-Mannschaft um Topstar Timo Boll hat bei Olympia schon oft gezeigt, dass sie ganz vorne mit dabei ist. Mit Silber in Tokio und Bronze in London und Rio fehlt eine Medaille noch in ihrem Repertoire. Bis zuletzt mussten sie sich immer hinter dem Topfavoriten China einreihen. In diesem Jahr versucht das deutsche Team nach ganz vorne zu kommen.