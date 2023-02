Football-Analysten lieben Matchups. Sie zerlegen die Teams in einzelne Segmente und identifizieren Vor- bzw. Nachteile. In Super Bowl LVII sehen Experten einen Vorteil für die Eagles sowohl in der Offensiv- als auch in der Defensiv-Line, was neben der Mahomes-Verletzung auch den leichten Favoritenstatus bei den Buchmachern erklärt. Achten Sie während des Spiels also nicht nur auf den Ball, sondern auch darauf, was im Bereich der Lines, den sogenannten "Trenches", passiert.