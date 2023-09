Welcher Beruf passt zu mir?

Wie also zum Traumberuf finden, der perfekt zu mir passt? "Der Weg dorthin hat drei Dimensionen", sagt Katharina Kurianowski, Beraterin bei der Bundesagentur für Arbeit. "Zunächst einmal sollte sich jeder die Frage stellen: Was sind meine Fähigkeiten, meine Kompetenzen, was kann ich eigentlich?" Da gehe es auch, aber nicht nur, um Noten in der Schule, so Kurianowski.