Siemens-Chef: "Wir müssen unser Wertesystem verteidigen"

"Wir brauchen Talente von der ganzen Welt - das macht uns stark", tritt Siemens-Chef Roland Busch rechtsextremistischen Parolen entgegen. 08.02.2024 | 0:39 min

Siemens-Chef zu politischer Lage in Deutschland

Die Guidance, der Ausblick für das Unternehmen also, ist gut. Der Gewinn: hoch. Plus 56 Prozent. Wenn es um das politische Klima in Deutschland geht, sieht es nicht so gut aus. Der Ausblick? Ungewiss. Roland Busch macht sich Sorgen.