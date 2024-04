Klimaschutz: China wird Vorreiter | Terra-X-Kolumne

In der Tat verursacht China rund 30 Prozent der weltweiten Kohlendioxidemissionen, Deutschland nur knapp zwei Prozent. Aber drehen wir die Argumentation doch mal um. Wenn China schon morgen ganz alleine klimaneutral wäre, würden uns die verbleibenden 70 Prozent an Treibhausgasemissionen immer noch in die Heißzeit führen.

Deutschland hat historisch vierthöchste Emissionen

Pro-Kopf-Emissionen in Deutschland größer als in China

Pro Kopf betrachtet waren 2022 die energiebedingten Emissionen in Deutschland immer noch minimal größer als in China. Einen beachtlichen Teil unserer Emissionen haben wir inzwischen outgesourct. Die fallen nun in China an, um Waren für uns zu produzieren. Warum sollte also ausgerechnet China vor allen anderen mit wirksamem Klimaschutz beginnen?