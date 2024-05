Wie politische Anfeindungen Gewalt schüren | Terra-X-Kolumne

Jüngst erklärte CDU -Chef Friedrich Merz etwa die Grünen just zu dem Zeitpunkt zum politischen Hauptgegner, als in Sonneberg (Thüringen) erstmals ein AfD-Politiker in ein Exekutivamt gewählt wurde. Andere Konservative gingen noch einen Schritt weiter und stellten grundsätzlich die demokratische Legitimation der Grünen in Frage - ein Novum.