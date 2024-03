Politik auf Social Media: Gegenwind für die AfD auf TikTok

Zeigt der TikTok-Erfolg der Alternative für Deutschland bereits erste Effekte an der Wahlurne? Während bei der Bundestagswahl 2021 nur etwa sechs Prozent der Erstwähler AfD wählten, waren es bei den zurückliegenden Landtagswahlen im letzten Jahr deutlich mehr: 15 Prozent in Hessen und 16 Prozent in Bayern