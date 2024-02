Ukraine in der Defensive : Live: Rüstungsindustrie zu schwach?

Besonders akut ist der Mangel an Artilleriemunition - der zwingt die Ukraine in die Defensive . Verteidigungsminister Pistorius kritisiert die deutsche Rüstungsindustrie: "Die Industrie strengt sich an, aber sie ist noch in einem Modus in der Zeit vor Beginn des Krieges." Branchenvertreter feuern zurück: der Bestelleingang aus dem Sondervermögen sei verschwindend gering, Planungssicherheit nicht möglich. Aber selbst wenn die Produktion hochgefahren wird, bedeutet das nicht automatisch mehr Hilfen für die Ukraine. Denn auch die Bundeswehr ist schlecht ausgestattet und hat kaum eigene Bestände zur Landesverteidigung.