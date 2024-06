Rede im Bundestag: Was Selenskyj von Deutschland fordert

Auch Bundeskanzler Scholz forderte die Verbündeten auf, die Luftverteidigung des Landes zu stärken und die deutsche Initiative "mit allem, was möglich ist", zu unterstützen. Außerdem stellte Scholz der Ukraine langfristige Hilfen für den Wiederaufbau in Aussicht. Dafür wolle er auch auf dem G7-Gipfel der führenden Wirtschaftsmächte am Donnerstag in Italien werben.