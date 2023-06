Ähnlich wie Moldau, möchte auch Georgien in die EU. Doch dieser Wunsch lässt sich nicht so einfach erfüllen. Denn seit September 2022 fliehen zehntausende Russen nach Georgien, um ihrem Einsatz an der Front zu entgehen. Diese Russen nehmen viele Georgier*innen als Belastung sowie Gefahr wahr. Zum einen nehmen russische Einwanderer*innen vermehrt georgischen Studenten, wie z.B. Giorgi Khetaria, die begrenzten Wohnungen auf dem immer teurer werdenden Wohnungsmarkt. Das steigert die Wut der Georgier auf russische Einwanderer. Zum Anderen sehen viele pro-europäische Georgier, das vermehrte Einreisen von Russen als politische Gefahr an, da die Regierung in ihren pro-russischen Ansichten verstärkt wird, was den Wunsch, in die EU beizutreten, in den Hintergrund rückt. Aufgrund dieser kritischen Einstellung vieler Georgier, fühlen sich geflüchtete Russen, wie beispielsweise Alexandr nicht willkommen in ihrer neuen Heimat.