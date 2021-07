Ausbildung in der Corona-Krise

Hinzu kommt: Azubis, die ihre Ausbildung gerade beendet haben, werden nicht wie gewohnt zu 70 Prozent von ihren Lehrbetrieben übernommen werden - sei es, weil durch Corona den Firmen die Insolvenz droht oder vor allem Ausbildungsbetrieben in der Gastronomie, im Hotelgewerbe oder in der Reisbranche die finanziellen Mittel für die Weiterbeschäftigung fehlen. Zudem greifen die angekündigten Hilfsprogramme, mit denen die Bundesregierung kleine und mittlere Unternehmen unterstützen will, oftmals nicht.