Abstand unterm Tannenbaum

Handel und Wirtschaft wiederum beklagen Widersprüche bei den Corona-Maßnahmen sowie die Unterschiede bei den neuen Abstandsgeboten in großen und kleinen Geschäften. Außerdem befürchtet die Polizei Personalnot, wenn Kommunen das Böllerverbot an Silvester zu streng auslegen. Und in den Kirchen wächst die Solidarität für Kunst- und Kulturschaffende angesichts der Privilegien für Gottesdienste an Weihnachten.