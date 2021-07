Konflikte durch Corona-Auflagen

Zwar zeigt die Politik Stärke und ordnet kostenlose Pflichttests für Reisende aus Risikogebieten an, doch flächendeckende und lückenlose Kontrollen sind kaum umsetzbar - ähnlich wie schon bei der Anordnung der Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln. Allein diese Diskussion zeigt: Eine gemeinsame Strategie fehlt Bund und Ländern, was nicht gerade zur besseren Akzeptanz in der Bevölkerung beigetragen hat. Und auch zum Schulstart lassen die Bundesländer einheitliche Regelungen vermissen.