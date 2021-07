Urlaub mit Mundschutz?

Den Ferienregionen fehlen die Gäste aus dem Ausland - und Busreisen in Deutschland sind noch verboten. Die Tourismusbranche in vielen Urlaubsorten, auch an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern, hofft auf einen starken Sommer, weil die Deutschen in diesem Jahr wohl verstärkt Urlaub im eigenen Land machen werden. Doch die strikten Corona-Regeln erschweren es den Gastwirten.