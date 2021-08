Onur, Barbier

Mit Kritik an der Politik hält Onur nicht hinterm Berg: gerade in der Corona-Krise gab es für ihn zu viel Hin und Her und keine klaren Ansagen. Die Pandemie zwang den Friseur fast in die Knie. Bitter für Onur war vor allem, dass er in den Lockdown-Zeiten seine Mutter um Unterstützung bitten musste. Aber Aufgeben war keine Option und jetzt laufen die Geschäfte wieder an. Onur ist zuversichtlich, dass er sich und seine Familie gut über Wasser halten kann.