Klartext, Frau Baerbock!

Bei der Suche setzen wir in erster Linie auf unsere Online-Aufrufe bei Facebook und Instagram. Zusätzlich nutzen wir bestehende Formate und Plattformen und kontaktieren Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns schon auf Aufrufe anderer Sendungen angeschrieben haben, aber nicht berücksichtigt werden konnten.

Wir versuchen, ein breites Spektrum an politischen Themen abzudecken und gleichzeitig so gut wie möglich einen Querschnitt der Bevölkerung abzubilden.

Uns ist es wichtig, im Publikum die Positionen des gesamten im deutschen Bundestag vertretene Parteienspektrums wiederzufinden.