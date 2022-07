Stuttgarter Kickers werfen Fürth raus

Die Stuttgarter Kickers legten einen Schnellstart hin. Nach Eckball kam der Ball an den zweiten Pfosten, wo Denis Zagaria sich gegen Branimir Hrgota durchsetzte und am Greuther Fürths Torwart Leon Schaffran vorbei zur 1:0-Führung köpfte (9. Minute). Und Kickers Schlussmann Ramon Castellucci hielt gegen eine direkte Antwort des Zweitligisten dagegen, als er im Eins-Gegen-Eins mit Ragnar Ache dessen Schuss parierte (13.). Greuther Fürth arbeitete weiter am Ausgleichstreffer. Verlor Ache am Strafraum den Ball, sprang Tobias Raschl zur Seite, doch der Schuss aus 14 Metern flog am Tor vorbei (33.).