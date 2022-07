Doch dann wurde Rochelt am Strafraum von Charles Aranguiz gefoult, der Unparteiische Martin Petersen entschied auf Elfmeter und Koffi verwandelte den Strafstoß sicher zur erneuten Führung für Elversberg (17.). Aranguiz fand selbst die Gelegenheit Wiedergutmachung zu leisten. Sardar Azmouns legte quer auf den einlaufenden Aranguiz, der ohne Mühe aus kurzer Distanz zum erneuten Ausgleich einschob (30.). Das sollte es aber noch nicht in der ersten Halbzeit gewesen sein. Nach Hereingabe von Koffi kam Luca Schnellbacher fünf Meter vor dem Tor zum Abschluss, so dass die Hausherren 3:2 in Führung liegend in die Pause gingen.