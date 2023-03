Frankreich in Spiellaune - Debakel für Oranje

Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft ist fulminant in die EM-Qualifikation gestartet. Der Vize-Weltmeister gewann das Topspiel gegen die Niederlande in Paris mit 4:0 (3:0) und sammelte die ersten drei Punkte auf dem Weg zur EURO 2024 in Deutschland. Neben dem zweimal erfolgreichen Superstar Kylian Mbappe trafen auch Antoine Griezmann und Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano für Frankreich. In der Nachspielzeit scheiterte Memphis Depay mit einem Handelfmeter an Frankreichs Torwart Mike Maignan.