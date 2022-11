Milan hält Salzburg auf Distanz

Der AC Mailand hat sich mit einem 4:0 gegen RB Salzburg den Einzug in das Achtelfinale der UEFA Champions League gesichert. In der ersten Halbzeit brachte Olivier Giroud die Mailänder per Kopf in Führung. Die Treffer in der zweiten Halbzeit erzielten Rade Krunic, Giroud und Junior Messias.