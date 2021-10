Ajax Amsterdam - Borussia Dortmund 4:0

Von Beginn an sahen die rund 54.000 Zuschauer*innen in der Johan-Cruyff-Arena dominierende Hausherren. Nachdem Mats Hummels in der 9. Spielminute eine Ajax-Großchance noch abwehren konnte, verlängerte Marco Reus den Ball nach einem Freistoß von Dušan Tadić unglücklich ins eigene Tor (11.). Offensiv konnte der BVB wenig dagegensetzen. Stattdessen erhöhte Ajax durch Daley Blind, der vom Innenpfosten ins Tor traf.