Kurz nach dem Seitenwechsel ging Atalanta erneut in Führung. Nachdem er den grätschenden Harry Maguire übersprang, verwandelte Zapata eiskalt ins kurze Eck (56.). Der Treffer zählte erst nach Überprüfung durch den VAR. Der Torschütze verpasste im Anschluss ein weiteres Tor, erst scheiterte er am Pfosten und dann an de Gea. Das Schlusswort hatte erneut Cristiano Ronaldo in der Nachspielzeit. Mason Greenwood hob die Kugel und Ronaldo setzte den Volleyschuss in den Kasten (90. +1).