Edin Terzic korrigierte in der Pause: Julian Brandt durfte nun für den enttäuschenden Felix Nmecha ran. Der BVB stabilisierte sich allerdings auf niedrigem Niveau, die Ballsicherheit stieg. Dann kam der große Aufreger: Emre Can lag verletzt am Boden, der BVB verlor den Ball - und Atletico spielte den Konter direkt an Dortmunds Kapitän vorbei. Diego Simeone und BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl schrien sich an der Außenlinie Nase an Nase an. Am Spiel änderte sich erst in der Schlussphase etwas.