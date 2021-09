FC Bayern München - Dynamo Kiew 5:0

Nach dem Seitenwechsel blieben die Münchener die überlegene Mannschaft. Leroy Sané setzte Serge Gnabry in Szene, der bis in den Strafraum sprintete und den Ball unter die Latte schoss (68.). Dann zeigte auch Sané seine Abschlussqualitäten. Mit dem Innenrist erzielte er sehenswert den vierten Treffer der Bayern (74.). Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit erhöhte Choupo-Moting per Kopf zum 5:0-Endstand.