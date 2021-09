Benfica Lissabon - FC Barcelona

Die 33.000 Zuschauer*innen in Lissabon sahen einen Blitzstart der Heimmannschaft. In der dritten Spielminute schickte Julian Weigl Darwin, der sich in den Strafraum spielte und per Flachschuss verwandelte. Im Anschluss zog sich Benfica zurück und lauerte auf Gegenstöße. Barcelona erarbeitete sich dagegen zahlreiche Chancen. Unter anderem verpasste Pedri den Ausgleich mehrmals nur knapp.