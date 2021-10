Schließlich gingen die Hausherren durch einen direkten Freistoß in Führung. Leroy Sané platzierte den Ball über die Mauer in die rechte Ecke (70.). Im Anschluss drehten die Bayern weiter auf. Serge Gnabry wollte in den Rückraum spielen, fand jedoch den Kopf von Everton, der das Eigentor nicht mehr verhindern konnte (80.). Nur zwei Minuten später legte Sané sehenswert für Lewandowski zum 3:0 auf. Den vierten Treffer vollendete dann erneut Sané, der per Direktschuss einnetzte (86.).