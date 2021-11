Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam 1:3

Vor 54.850 Zuschauer*innen hätte bereits in der 8. Spielminute das 1:0 für Borussia Dortmund fallen können. Nach einer Flanke von Thorgan Hazard kam Jude Bellingham in der Mitte völlig frei zum Kopfball, doch der Ball ging am Tor vorbei. Der BVB kam stark ins Spiel und hatte bereits fünf Minuten später die nächste Gelegenheit. Nach einem Sololauf brachte Bellingham den Ball an den ersten Pfosten, wo Hazard einlief, jedoch einen Schritt zu spät kam. Nach einer Grätsche an Antony Matheus dos Santos zeigte Schiedsrichter Michael Oliver in der 29. Minute Mats Hummels die rote Karte. Die Szene wurde anschließend vom VAR überprüft – es blieb aber beim Platzverweis. Eine strittige Entscheidung! Nur wenige Minuten später erneute Aufregung im BVB-Stadion. Nach einem Zweikampf zwischen Bellingham und Noussair Mazraoui ging der Dortmunder zu Boden. Auch hier schaltete sich der VAR ein, Schiedsrichter Oliver entschied auf Elfmeter, den Marco Reus unten links versenkte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kam Ajax nochmal zu zwei Großchancen. Erst lenkte Marius Wolf im Zweikampf mit Steven Berghuis den Ball an die Latte, danach tauchte Berghuis alleine vor Torwart Gregor Kobel auf, der den Ball mit dem Fuß halten konnte. Mit einer 1:0-Führung für die Dortmunder ging es in die Halbzeit.