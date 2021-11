Vor 26.000 Zuschauer*innen startete Leipzig, die mit ihrem Co-Trainer Achim Beierlorzer an der Seitenlinie aufliefen, offensiv in die Partie, was sich früh auszahlte. Brügges Torwart Simon Mignolet wehrte einen Schuss von André Silva direkt zu Christopher Nkunku ab, der halbhoch verwandelte (12. Spielminute). Wenig später erhöhte Emil Forsberg per Strafstoß, den er ins linke untere Eck verwandelte (17.).